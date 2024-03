Difesa: Bicchielli, 'Frecce tricolori portano Italia ovunque'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “Portare il tricolore nei cieli di tutto il mondo equivale a far arrivare l’Italia ovunque, donando gioia e sorpresa a grandi e piccoli. Auguri a tutte e tutti i piloti, dopo 63 anni l’orgoglio che tutti proviamo per loro aumenta”. Lo dice il vicepr...

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Portare il tricolore nei cieli di tutto il mondo equivale a far arrivare l’Italia ovunque, donando gioia e sorpresa a grandi e piccoli. Auguri a tutte e tutti i piloti, dopo 63 anni l’orgoglio che tutti proviamo per loro aumenta”. Lo dice il vicepresidente del gruppo Noi moderati e capogruppo in commissione Difesa alla Camera, Pino Bicchielli, in occasione dell'anniversario delle Frecce Tricolori.