Difesa: Fratoianni, '8 mld per carri armati e mancano fondi sanità'

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – "Ma come si può esprimere soddisfazione, come stanno facendo dalle parti della maggioranza, per la decisione di acquistare 132 nuovi carri armati e 140 piattaforme corazzate con un costo per gli italiani di 8 miliardi di euro in 14 anni?". Lo scrive su twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, dopo il si della commissione difesa della Camera dei Deputati all’acquisto del materiale bellico.

"Una decisione immorale in un Paese in cui il governo decide la proroga di due anni per la sostituzione di oltre 3mila apparecchi di diagnosi sanitaria , dove non si trovano le risorse per sostituire i mammografi che per il 70 % hanno più di 10 anni o per sostituire gli apparecchi radiografici tradizionali che per l’81% sono ormai obsoleti e dove le risonanze magnetiche per il 74% hanno superato il limite di età ragionevole per essere al passo con i tempi".