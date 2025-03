Difesa: Gasparri, 'vogliamo pilastro europeo Nato ma non deleghiamo a Francia e Gb'

Difesa: Gasparri, 'vogliamo pilastro europeo Nato ma non deleghiamo a Fr...

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Vogliamo il pilastro europeo dell'Alleanza atlantica e non lo delegheremo alla Francia e alla Gran Bretagna". Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, nella dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo. "Per avere i granai pieni -ha aggiunto- bisogna avere gli arsenali pieni, la difesa è la premessa della libertà e della democrazia".