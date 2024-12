Difesa: M5s, 'da Crosetto terrorismo psicologico su spese in armi'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Ormai siamo al terrorismo psicologico. Per giustificare l'aumento delle spese in armi - su cui il governo ha messo in manovra 7,5 miliardi in più in tre anni - il ministro della Difesa Guido Crosetto ha dichiarato in un'intervista che bisogna smetter...

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – "Ormai siamo al terrorismo psicologico. Per giustificare l'aumento delle spese in armi – su cui il governo ha messo in manovra 7,5 miliardi in più in tre anni – il ministro della Difesa Guido Crosetto ha dichiarato in un'intervista che bisogna smetterla di dire che la corsa al riarmo toglie risorse a ospedali e scuole perché questi non ci saranno più se arrivasse un attacco missilistico. Invece di difendere il diritto costituzionale degli italiani alle cure e all'istruzione, invece di difendere io posti di lavoro investendo nell'automotive, il governo Meloni pensa a investire in armamenti usando contro gli italiani l'arma della paura di una guerra". Lo dichiarano i capigruppo del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Difesa di Camera e Senato, Marco Pellegrini e Bruno Marton.