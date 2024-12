Le dimissioni di Iolanda Apostolico

La giudice Iolanda Apostolico, nota per le sue posizioni politiche e le sue manifestazioni pubbliche, ha ufficialmente rassegnato le dimissioni dall’ordine giudiziario. La decisione è stata accolta dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm), che ha approvato la richiesta con un solo voto di astensione. Questo evento segna un punto di svolta significativo nella carriera di Apostolico, che era già finita nel mirino delle critiche per le sue posizioni contro i decreti Sicurezza, voluti dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Le polemiche legate ai decreti Sicurezza

Nel 2018, Iolanda Apostolico si era fatta notare per la sua partecipazione a manifestazioni pubbliche contro i decreti Sicurezza, esprimendo il suo dissenso in piazza. Queste azioni le erano valse un’attenzione mediatica significativa e un acceso dibattito sulla separazione tra la magistratura e l’attività politica. Le sue dimissioni, come riportato nella delibera del Csm, avranno effetto dalla data indicata dalla stessa giudice, segnando così la fine di un’era controversa.

