Dissesto: Buonguerrieri (Fdi), 'Pd attacca per fuggire da proprie responsabilità'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Capisco l'irritazione della sinistra messa di fronte alle tante responsabilità in capo della regione Toscana derivanti da dati e da fatti emersi durante le audizioni e sopralluoghi che la commissione d'inchiesta sul rischio idrogeologico sta conducendo sul territorio. Anziché attaccare per tentare di svincolarsi dal merito delle questioni, la sinistra fornisca i dati sui soldi stanziati dal Governo negli ultimi 10 anni e realmente impiegati in Toscana per le opere di mitigazione del rischio idrogeologico, spieghi perché non ha fatto le necessarie opere di prevenzione sul territorio, perché i piani di protezione civile comunali non erano aggiornati e i sistemi di allerta non hanno funzionato, come hanno riferito anche i tanti auditi".

Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, segretario della commissione d’inchiesta sul Rischio idrogeologico.

"Fornisca i dati sul consumo suolo, che in alcune province come Prato, Pistoia e Livorno risulta molto più alto della media nazionale. Ci dica ancora il Pd perché, nonostante le immediate e ingenti risorse stanziate dal Governo per gli alluvionati, ci sono ancora tante famiglie che attendono da due anni i ristori e perché degli 82 milioni stanziati per la ricostruzione pubblica derivante dalla alluvione del 2023 ne sono stati spesi solo 11 e dei 605 mila euro richiesti per la ricostruzione privata sono stati liquidati solo 122 mila euro. La sinistra attacca per sfuggire alle proprie responsabilità, come ha preferito fare il sindaco di Firenze che non si è presentato in audizione davanti la commissione d’inchiesta sul Rischio idrogeologico, mancando così di rispetto alle istituzioni e ai cittadini che meritano risposte e impegno concreto per essere adeguatamente tutelati", conclude.