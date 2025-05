Dl Albania: Pd, 'idrovora risorse e fotografia fallimento Meloni'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Il decreto Albania, che sarà discusso in Aula alla Camera la prossima settimana, rappresenta la fotografia del fallimento del progetto di Giorgia Meloni. Ciò che è stato presentato come un modello per la gestione dei flussi migratori si è ...

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – "Il decreto Albania, che sarà discusso in Aula alla Camera la prossima settimana, rappresenta la fotografia del fallimento del progetto di Giorgia Meloni. Ciò che è stato presentato come un modello per la gestione dei flussi migratori si è rivelato un’idrovora di risorse pubbliche". Così una nota dei componenti democratici della Commissione Affari Costituzionali della Camera Simona Bonafè, Gianni Cuperlo, Federico Fornaro e Matteo Mauri.

"L’accordo tra Italia e Albania non funziona e non funzionerà: lede i diritti fondamentali delle persone e ha già un costo per gli italiani superiore al miliardo di euro. A questo si aggiungono le ulteriori regalie imposte dalla maggioranza in Commissione, come le motovedette alla Libia e l’assegnazione della nave militare Libra all’Albania. In Commissione, abbiamo espresso un voto convintamente contrario e ribadiamo che porteremo avanti una ferma opposizione in Aula. Il Governo dovrebbe fermare questa deriva istituzionale, che sta volontariamente alimentando uno scontro senza precedenti tra poteri costituzionali”.