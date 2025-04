Dl elezioni: Avs, 'emendamento destra sui ballottaggi è furto di democrazia'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – "L’emendamento della destra sui ballottaggi è un vero e proprio furto di democrazia. È un atto gravissimo, un abuso che altera profondamente la rappresentanza democratica nei comuni. Non è la prima volta che questa destra prova a cambiare le regole per convenienza elettorale, ma un intervento così sfacciato e sbilanciato è intollerabile". Lo afferma il capogruppo di Avs Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

"Non solo si abbassa la soglia per evitare il ballottaggio, ma si introduce anche un premio di maggioranza sproporzionato, alterando gli equilibri istituzionali. Una forzatura che rischia di consegnare il potere esecutivo locale a minoranze, escludendo dal governo intere fette di cittadini e stravolgendo la volontà popolare. Alleanza Verdi e Sinistra si opporrà con forza a questo scempio in commissione e in Aula. Non permetteremo che la destra manipoli le regole del gioco per trarne vantaggio. Difendere la democrazia significa anche impedire simili abusi".