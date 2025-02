Dl Milleproroghe: prossima settimana in Aula Senato con fiducia, protesta opposizione**

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - La Conferenza dei capigruppo del Senato ha calendarizzato in Aula il decreto legge Milleproroghe per la prossima settimana e durante la riunione il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha annunciato che verrà posta la questione di fiducia. "...

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – La Conferenza dei capigruppo del Senato ha calendarizzato in Aula il decreto legge Milleproroghe per la prossima settimana e durante la riunione il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha annunciato che verrà posta la questione di fiducia. "Contestiamo la richiesta preventiva di fiducia -ha sottolineato a nome di tutte le opposizioni il capogruppo del Pd, Francesco Boccia- perchè è grave. Non abbiamo ancora iniziato a votare gli emendamenti, dentro il 'Milleproroghe' ci sono solo alcuni temi, tra i tanti, sui quali noi contestiamo la distanza del Governo, mi riferisco alle bollette che sono fuori controllo, alle questioni sociali, a partire dai salari e dalla sanità, ci sono una serie di emendamenti che le opposizioni hanno presentato in maniera anche unitaria che non hanno ancora avuto la risposta dei ministeri competenti, ma già il Governo pone la fiducia. Temiamo che sia l'ennesima fiducia che mettono su di loro perchè sono divisi e non vogliono discutere".