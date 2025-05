Dl sicurezza: scontro social Pd-Fdi, dem 'destra terrorizzata da democrazia'**

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Scontro social tra Pd e Fdi sul dl Sicurezza. Diversi parlamentari dem e anche Riccardo Magi di Più Europa hanno replicato via Instagram a un post di Fratelli d'Italia: "Per la sinistra il Dl Sicurezza è il decreto paura. Questo decreto fa paura, m...

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – Scontro social tra Pd e Fdi sul dl Sicurezza. Diversi parlamentari dem e anche Riccardo Magi di Più Europa hanno replicato via Instagram a un post di Fratelli d'Italia: "Per la sinistra il Dl Sicurezza è il decreto paura. Questo decreto fa paura, molta paura… a chi vive nell’illegalità", si legge nell'account del partito.

A stretto giro una batteria di risposte. ""Paura??? La paura è la vostra. Del voto popolare, tanto da silenziare totalmente i referendum dell’8 e 9 giugno su TeleMeloni!", scrive l'eurodeputata Annalisa Corrado.

Per Marco Sarracino della segreteria dem: "Ad avere paura è la destra con la sua allergia al dissenso". Quindi Marta Bonafoni: "Siete voi che avete paura. Chiusi dentro il Palazzo, varate decreti che servono a reprimere il dissenso di lavoratrici e lavoratori che reclamano solo un salario più equo e sicuro, attenti solo ai soliti favori fatti ad evasori e privilegiati". E poi Marina Sereni: "Voi siete gli impresari della paura".

E ancora Chiara Gribaudo: "In questo decreto non c'è sicurezza ma solo repressione. Non c'è nulla per le forze dell'ordine e per il contrasto al disagio sociale. Ci sono solo nuovi reati per colpire chi protesta sul lavoro, sulla scuola, per difendere i propri diritti e il futuro. Perché voi siete fatti così: allergici al dissenso e spaventati dal voto popolare, non a caso state portando una vergognosa campagna astensionista sui referendum dell'8 e 9 giugno. Non vi permetteremo di trasformare l'Italia nell'Ungheria di Orbàn".

Scrive Marco Furfaro: "Il Pd ha scelto la via più democratica: i referendum. Voi avete scelto la repressione. Chi ha paura, allora? Chi, come Giorgia Meloni, ha bisogno dei manganelli contro il dissenso e scappa dal confronto o chi si batte per la partecipazione degli italiani ai referendum dell’8 e 9 giugno?". L'europarlamentare Brando Benifei: "Siete voi che avete paura di affrontare la sicurezza sul serio, dalla crisi abitativa, ai salari troppo bassi, dalla lotta al degrado al sostegno ai più fragili". E poi Paolo Romano: "Siete solo dei pavidi, siete voi ad essere spaventati dai referendum".

“La paura è la vostra, del dissenso e del voto popolare -la replica dell'account del Partito democratico-. Emanate decreti chiusi nel palazzo per poter arrestare quelle lavoratrici e quei lavoratori che manifestano davanti alla fabbriche e chiedono più tutele e più sicurezza sul lavoro, mentre elargite carezze agli evasori. E intanto invitate a non andare a votare a quei referendum popolari dell’8 e 9 giugno per continuare a negare proprio quei diritti a chi lavora, con la complicità di TeleMeloni che silenzia l’informazione nel servizio pubblico. Perché? Perché siete terrorizzati dalla democrazia".

Scrive anche Riccardo Magi: "L’unica cosa che fa veramente paura è che secondo voi gli italiani dovrebbero sentirsi più sicuri perché con il Dl Sicurezza gli agenti di polizia non in servizio potranno portare con loro un’arma paragonabile ad una sciabola, o perché equiparate gli imprenditori della canapa a dei narcos. Lo chiamate 'ordine' ma è solo propaganda".