Un incendio si sarebbe verificato nel tardo pomeriggio nella giornata di ieri, domenica 8 dicembre, presso il centro commerciale di Tor Vergata, a Roma. A prendere fuoco è stato il magazzino del punto vendita del marchio Action, una catena di discount di prodotti non alimentari come arredo, decorazioni per la casa, utensili e altro.

Incendio nel centro commerciale di Tor Vergata: nessun ferito

L’allarme è stato subito dato dal sistema anti incendio e dagli addetti alla sicurezza che sono intervenuti prontamente facendo evacuare i clienti presenti, che avevano raggiunto il centro commerciale approfittando del giorno festivo per fare acquisti. Fortunatamente, nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato data la prontezza delle operazioni di emergenza.

Domato prontamente l’incendio del punto vendita del marchio Action

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme definitivamente, già in parte spente del personale dell’esercizio, che aveva utilizzato gli estintori disponibili in dotazione. L’area interessata dalle fiamme era in una zona esterna, per cui a seguito dell’accaduto l’intero centro commerciale è stato dichiarato agibile. Le autorità stanno ora indagando per cercare di comprendere le possibili cause dell’incendio. Dai primi rilievi, l’ipotesi principale sembra essere quella di un corto circuito, anche se saranno necessari ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica dell’episodio.