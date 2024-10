Dopo aver colpito due ragazzi con la sua macchina, viene assalito da un "gruppo" rabbioso.

In un incidente a Brentonico, Trentino, domenica scorsa, un uomo che ha urtato due minori con il suo veicolo è stato poi aggredito da un gruppo di individui. Le vittime sono state ricoverate, con l'uomo in condizioni critiche trasferito all'Ospedale Santa Chiara di Trento. I carabinieri di Rovereto stanno indagando sull'incidente, che sembra essere solo l'ultimo di una serie di reati presumibilmente commessi da un gruppo di giovani, inclusi i due coinvolti nell'incidente.

In un incidente avvenuto domenica scorsa, intorno alle 19, a Brentonico, Trentino, un uomo avrebbe urtato due ragazzi minori con il suo veicolo ed è stato successivamente attaccato da un gruppo di individui che presumibilmente erano intervenuti per aiutare i giovani. Le tre persone coinvolte sono state ricoverate al pronto soccorso e l’uomo, in condizioni più critiche, è stato poi trasferito all’Ospedale Santa Chiara di Trento. La manovra investigativa è nelle mani dei carabinieri di Rovereto, che stanno lavorando per delineare un quadro chiaro dell’incidente, che è considerato solo la punta dell’iceberg di una serie di crimini presuntamente commessi da un gruppo di giovani, inclusi i due coinvolti nell’incidente di domenica sera.