Dopo gli attacchi subiti, i sindacati dei medici in Puglia hanno dichiarato uno sciopero.

Anaao Assomed e Cimo Fesmed hanno dichiarato un periodo di protesta e hanno annunciato un’azione unitaria prevista a Foggia per lunedì 16 settembre, alla quale parteciperanno i segretari nazionali Pierino Di Silverio e Guido Quici. “Maruggio, Taranto, Erchie, Foggia. Questi sono solo gli episodi più recenti di aggressioni a danno dei medici durante l’esercizio della loro professione. Oltre uno alla settimana. L’ultimo incidente a Foggia – affermano i segretari regionali di Anaao Assomed, Angelo Mita, e di Cimo-Fesmed, Arturo Oliva – rappresenta l’acme di una costante e incontrollabile serie di brutali atti. Riunioni, incontri e decisioni fino ad ora si sono dimostrati inadeguati per fermare un problema in crescita. Non abbiamo tempo da sprecare. Per questo motivo, dichiariamo un periodo di protesta”. “E’ una decisione necessaria – aggiungono i segretari aziendali del Policlinico di Foggia di Anaao, Fabrizio Corsi, e di Cimo-Fesmed, Graziano Minafra – dato che attualmente non ci sono le condizioni di sicurezza minime per esercitare il nostro lavoro quotidianamente”. La manifestazione unitaria, a cui parteciperanno anche il segretario nazionale di Anaao Assomed, Pierino Di Silverio, e il segretario nazionale di Cimo Fesmed, Guido Quici, si terrà lunedì 16 settembre, a partire dalle 11.30, in via Martiri di via Fani, vicino all’ingresso di viale Pinto del Policlinico di Foggia.