Dopo il derby di Genova, gli ultras francesi arrestati hanno ricevuto un daspo a seguito di uno scontro.

La Polizia di Stato di Genova ha ratificato l'arresto di due tifosi francesi, di 33 e 21 anni, arrestati dopo gli scontri durante il derby del 26 settembre. I tifosi sono stati esiliati dal territorio italiano per motivi di sicurezza pubblica ed è stato loro applicato il Daspo (provvedimento anti-violenza negli stadi) per 5 e 3 anni. Le accuse includono violenza, travisamento e possesso di armi. Il tifoso di 33 anni ha anche violato un Daspo precedentemente emesso. Gli stessi Daspo sono stati notificati a cinque occupanti del veicolo, denunciati in stato di libertà. Le indagini sono ancora in corso.

Dopo aver ratificato l’arresto di due tifosi francesi di 33 e 21 anni, avvenuto la notte del 26 settembre a seguito di scontri durante il derby, la Polizia di Stato di Genova ha emesso a entrambi una notifica del decreto del prefetto di Genova che stabilisce il loro esilio dal territorio italiano per ragioni di sicurezza pubblica. Inoltre, il questore di Genova ha applicato a entrambi i Daspo, i provvedimenti di prevenzione degli incidenti negli stadi, con durata di 5 e 3 anni rispettivamente. Le accuse spaziano dalla lite, al reato di travisamento durante eventi pubblici, al possesso non justificato di armi o oggetti in grado di ferire. Per l’uomo di 33 anni, vi è anche la violazione del Daspo precedentemente emesso dal questore di Ascoli Piceno, correlato a scontri avvenuti in margine al match Ascoli – Genoa del 11 dicembre 2022. Gli stessi Daspo sono stati notificati anche agli altri cinque occupanti del veicolo, denunciati in stato di libertà, e prevedono il divieto di entrare negli stadi di tutto il territorio italiano e dell’Unione Europea. Al momento, sono in corso ulteriori indagini da parte delle autorità giudiziarie.