Dopo il derby di Genova si sono verificati degli incidenti, risultando in 15 feriti e due arresti.

Nel corso del derby della Coppa Italia di Genova tra il Genoa e la Sampdoria, che si è svolto allo stadio Ferraris, 15 persone sono rimaste ferite in modo non grave, sia dentro che fuori dall’arena, a causa di scontri e incidenti. Le ferite riportate comprendono traumi e contusioni minori. Uno degli infortunati ha avuto un lieve contatto con un fumogeno lanciato da un tifoso ultra. In seguito ai disordini, la polizia ha arrestato due giovani in un vicolo di Viale Ansaldo, dove un gruppo di ultras incappucciati si era rifugiato dopo aver innescato gli scontri. La polizia in tenuta antisommossa ha inseguito il gruppo attraverso le strade secondarie, recuperando ed impadronendosi di alcuni bastoni e una catena impiegati come armi. Il dispiegamento di forze dell’ordine in equipaggiamento antisommossa per bloccare le strade nelle diverse aree attorno allo stadio è proseguito fino oltre la mezzanotte, con lo scopo di impedire ulteriori contatti tra i tifosi delle due squadre.