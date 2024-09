Dopo una settimana di ricerca, una donna di 42 anni è stata ritrovata senza vita in una casa indipendente.

Il corpo di Maria Campai, 42 anni, originaria della Romania, scomparsa da venerdì, è stato ritrovato a Viadana, Mantova. Era partita per Parma la settimana precedente per un colloquio di lavoro. Un individuo è stato interrogato dai carabinieri nella caserma locale per avere possibili informazioni sulla sua scomparsa. Il cadavere è stato scoperto nel cortile di una casa a Viadana, dove un amico l'aveva lasciata con l'accordo di tornare a prenderla. Da allora, non si erano più avute notizie di Campai, la cui scomparsa era stata segnalata dalla sorella alla polizia.

