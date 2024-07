Ingredienti per produrre ecstasy per un valore di oltre 600 milioni di euro. Questo è il carico che è stato scoperto a Malpensa.

Droga a Malpensa: scoperto carico di sostanze per produrre ecstasy

Grandi quantità di droga per invadere i mercati europei, con 63 milioni di pasticche per un valore commerciale di oltre 600 milioni di euro. Questo è quanto scoperto grazie all’operazione “Molecola” della Guardia di Finanza di Varese, coordinata dalla Procura di Busto Arsizio, che ha portato all’arresto di due persone. L’inchiesta è iniziata nel 2022 per una verifica fatta dalla Fiamme Gialle a Malpensa, dove è stato intercettato un carico di oltre sei tonnellate di sostanze per produrre ecstasy, impiegate per la produzione della droga dello stupro. Le sostanze provenivano dalla Cina.

Le analisi hanno accertato i contenuto di 1.063 chili di piperonil-metil chetone, precursore chimico usato per produrre pasticche dello sballo ed elencato nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Gli investigatori hanno lavorato sul tragitto del carico, destinato a una società con sede legale a Milano e sede operativa a Caronno Pertusella e successivamente a un indirizzo olandese.

Droga a Malpensa: collaborazione internazionale

La cooperazione internazionale Eurojust ha consentito di far partire ulteriori indagini in Olanda, che hanno consentito di individuare un luogo di stoccaggio di stupefacenti, scoprendo 38 scatole di Pmk contenenti 5 chili di sostanza, 28 chili di ketamina e 40 chili di Methylamine, usata per produrre Mdma. Sequestrati anche altri 150 chili di Pmk, 3 chili di pillole di Mdma, 4 chili di ketamina, 40 chili di marijuana e altri quantitativi minori di un’altra sostanza stupefacente. Due persone di origine cinese sono state arrestate in Olanda ed è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini per un imprenditore cinese residente a Milano.