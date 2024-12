Un passo avanti nella protezione civile

La Calabria si sta affermando come un modello di innovazione nella gestione della protezione civile, grazie all’implementazione di un sistema di droni antincendio. Questo approccio, sostenuto dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, rappresenta un cambiamento significativo nel monitoraggio del territorio, non solo per la Calabria, ma per l’intero panorama nazionale ed europeo. I droni, infatti, offrono un supporto fondamentale nella sorveglianza delle aree a rischio, consentendo interventi tempestivi e mirati.

Un sistema apprezzato a livello nazionale ed europeo

Il sistema dei droni antincendio ha ricevuto riconoscimenti sia in Italia che in Europa. Durante un recente incontro a Catanzaro, Occhiuto ha sottolineato come la Calabria sia stata segnalata per le buone pratiche adottate, un evento raro negli ultimi decenni. Questo riconoscimento non solo evidenzia l’efficacia del sistema, ma anche l’impegno della Regione nel promuovere tecnologie avanzate per la sicurezza pubblica. La speranza è che altre regioni possano seguire l’esempio calabrese, replicando le buone pratiche e contribuendo a una rete di protezione civile più efficiente.

Affrontare il dissesto idrogeologico

Oltre all’uso dei droni, la Calabria si distingue anche per l’approvazione di un Piano per la mitigazione dei rischi contro le alluvioni, un’iniziativa unica in Italia. Questo piano rappresenta un passo fondamentale nella lotta contro il dissesto idrogeologico, un problema che affligge molte regioni italiane. La combinazione di tecnologie moderne, come i droni, e strategie di prevenzione, come il piano per le alluvioni, dimostra un approccio proattivo e lungimirante nella gestione dei rischi ambientali. La Regione Calabria, quindi, non solo si prepara a fronteggiare le emergenze, ma lavora attivamente per prevenirle.