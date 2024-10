Drupi ha condiviso una sua esperienza complicata, che per fortuna è riuscito a superare. Ha affrontato un serio problema polmonare, ma grazie alle moderne tecnologie è riuscito a guarire. Ha scelto di non approfondire l’argomento, sottolineando che la vita continua. Questa è stata la sua dichiarazione durante una diretta su Rai Radio2, nel programma “5 in Condotta” condotto da Serena Bortone e Francesco Cundari.

La malattia e le sfide

Tra momenti di ilarità, musica e storie divertenti, il cantautore di Pavia ha discusso della malattia che lo ha colpito, descrivendo le sfide difficili che ha dovuto fronteggiare.