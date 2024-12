Un esempio di come la prevenzione possa fermare i truffatori in azione.

Il potere della prevenzione contro le truffe

In un’epoca in cui le truffe sono all’ordine del giorno, la formazione e la sensibilizzazione rappresentano strumenti fondamentali per proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione. Recentemente, due anziane donne, una novantenne di Bisceglie e una settantenne di Minervino Murge, hanno dimostrato l’efficacia di un corso tenuto dai carabinieri, che ha permesso loro di riconoscere e sventare un tentativo di truffa. Questo episodio non solo mette in luce l’importanza della formazione, ma evidenzia anche il ruolo attivo che i cittadini possono avere nella lotta contro il crimine.

Il tentativo di truffa

Il primo caso si è verificato martedì, quando un giovane di 24 anni e un complice di 20 anni hanno cercato di raggirare la novantenne. Fingendosi un nipote in difficoltà, uno dei truffatori ha contattato la pensionata, sostenendo di trovarsi in caserma a Barletta per problemi legali. Per liberarlo, le ha chiesto di inviare una somma di denaro e gioielli come cauzione. Tuttavia, grazie alla formazione ricevuta, la donna ha riconosciuto il tentativo di raggiro e ha immediatamente allertato i carabinieri, che sono intervenuti prontamente.

Un intervento tempestivo

La prontezza della pensionata ha portato all’arresto dei due giovani, che sono stati condotti in carcere a Trani. Questo episodio dimostra come la consapevolezza e la preparazione possano fare la differenza. Le forze dell’ordine, attraverso corsi di sensibilizzazione, stanno cercando di equipaggiare i cittadini con le conoscenze necessarie per riconoscere i segnali di allerta e difendersi dalle truffe. La formazione non è solo un modo per prevenire i crimini, ma anche un mezzo per rafforzare la comunità e promuovere la solidarietà tra i cittadini.