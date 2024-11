Il delitto di Mahmoud Abdallah

La tragica vicenda di Mahmoud Abdallah, un giovane egiziano di 19 anni, ha scosso l’opinione pubblica italiana. Il suo corpo, trovato senza testa e senza mani al largo di Santa Margherita Ligure, ha rivelato un omicidio brutale che ha portato alla condanna all’ergastolo di Kamel Abdelwahab, noto come Tito, e Abdelwahab Ahmed Gamal Kame, conosciuto come Bob. La Corte d’assise di Genova ha accolto le richieste del pubblico ministero, riconoscendo entrambi colpevoli di omicidio pluriaggravato, aggravato dalla premeditazione e da motivi abbietti.

Le dinamiche del crimine

Durante le indagini, è emerso che il giovane lavorava per i due uomini nella loro barberia a Sestri Ponente. Secondo le testimonianze, Mahmoud aveva minacciato di denunciarli per sfruttamento lavorativo e per i mancati pagamenti. Questo ha scatenato la reazione violenta dei due titolari, che hanno deciso di mettere a tacere il ragazzo in modo definitivo. Tito ha cercato di scaricare la responsabilità su Bob, ma la Corte ha ritenuto entrambi responsabili del crimine, evidenziando la loro complicità e il piano premeditato.

Le conseguenze legali e sociali

La sentenza, attesa da molti, ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre alcuni applaudono la giustizia, altri sollevano interrogativi sulla sicurezza dei lavoratori migranti in Italia. Le motivazioni della sentenza saranno rese note tra 90 giorni, ma le difese hanno già annunciato la loro intenzione di presentare appello. Questo caso mette in luce non solo la brutalità del crimine, ma anche le problematiche legate allo sfruttamento lavorativo e alla vulnerabilità dei giovani migranti nel nostro paese.