Il ritrovamento delle sorelle Gammieri

Il 20 gennaio, nel quartiere Prati di Roma, si è consumata una tragedia che ha scosso la comunità locale. Angela e Amelia Gammieri, due anziane di 93 e 87 anni, sono state trovate senza vita nella loro abitazione. La scoperta è avvenuta grazie all’intervento dell’amministratore del condominio, che, preoccupato per la loro assenza, ha contattato le forze dell’ordine. All’arrivo della polizia, gli agenti hanno trovato la porta dell’appartamento chiusa dall’interno, un dettaglio che ha subito sollevato interrogativi sulla dinamica dell’accaduto.

Le indagini della procura

La procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine con l’ipotesi di reato di duplice omicidio contro ignoti. Il pubblico ministero Mario Dovinola ha avviato un approfondimento della vicenda, soprattutto dopo il rinvenimento di un testamento olografo all’interno dell’abitazione. Questo documento, che prevede un’eredità di un milione di euro, ha attirato l’attenzione degli inquirenti, poiché il beneficiario non è ancora stato identificato. La presenza di un testamento così sostanzioso ha fatto sorgere sospetti e ha complicato ulteriormente le indagini.

Un mistero avvolto nel silenzio

Le indagini si stanno concentrando su diversi aspetti della vita delle sorelle Gammieri. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime settimane delle due donne, per capire se ci siano stati segnali di pericolo o minacce. Inoltre, si stanno esaminando i rapporti sociali e familiari delle vittime, per scoprire se qualcuno potesse avere un movente. La chiusura della porta dall’interno suggerisce che le due donne potrebbero aver conosciuto il loro aggressore, rendendo il caso ancora più complesso. La comunità di Prati è in attesa di risposte, mentre le autorità continuano a lavorare per fare luce su questo drammatico episodio.