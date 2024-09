Durante i primi dieci giorni di ottobre, Mantovano ha potuto vedere dei punti focale in Albania.

La costruzione di strutture per l'immigrazione in Albania ha subito ritardi a causa di problemi con il suolo e il maltempo. Tuttavia, il vice ministro Alfredo Mantovano assicura che saranno pronte e funzionanti entro i primi dieci giorni di ottobre.

La creazione di strutturi per l’immigrazione in Albania ha incontrato diversi ostacoli a causa delle condizioni del suolo, problemi sorti durante il processo e maltempo sia in agosto che alcuni giorni fa. Secondo il vice ministro Alfredo Mantovano, la struttura sarà pronta per l’ispezione e completamente funzionante entro i primi dieci giorni di ottobre, al più tardi. Mantovano ha rilasciato tali dichiarazioni a Palazzo Chigi.