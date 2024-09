Durante una partita di caccia a Messina, padre provoca la morte del figlio per un tiro accidentale.

Durante una sessione di caccia nel Messinese, un uomo ha accidentalmente ucciso suo figlio di 27 anni, Salvatore Fabio, sparando un colpo inaspettato dalla sua arma. L'incidente è avvenuto su un terreno di proprietà della famiglia, con il padre che ha immediatamente allertato le autorità. Gli inquirenti, pur credendo si tratti di un incidente, non escludono altre ipotesi.

In un tragico evento avvenuto nel Messinese, un uomo ha tragicamente ucciso suo figlio di 27 anni durante una sessione di caccia a causa di un colpo inaspettatamente sparato dal suo fucile. Il giovane Salvatore Fabio, residente a Pace del Mela, era in compagnia del padre vicino a Serro di San Pier Niceto al momento dell’incidente. La pallottola l’ha colpito alla testa, causandone la morte immediata. Sulla questione stanno indagando i carabinieri. È stato lo stesso padre a dare l’allarme immediatamente dopo l’incidente. Secondo quanto riferito dai carabinieri, padre e figlio si trovavano su un terreno di proprietà della famiglia e al momento dell’incidente erano da soli. L’arma da cui è partito il colpo fatale, appartiene legalmente al padre. I carabinieri, su delega della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), credono che sia stato un incidente, tuttavia non escludono nessuna ipotesi.