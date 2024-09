È stato individuato uno dei tre ragazzi fuggiti, Beccaria.

Il sindacato Uilpa ha annunciato che il 17enne di Pavia, evaso la scorsa domenica dal riformatorio Beccaria di Milano, è stato rintracciato a casa sua. Il ragazzo era in prigione per un tentativo di omicidio. Continuano le ricerche per i due altri evasi, provenienti dal Nord Africa, evasi l'8 settembre.