Ed Sheeran si ferisce a un dito mentre suona la chitarra, viene curato sul palco durante l'esibizione. Nonostante ciò, non smette di esibirsi dicendo "Lo spettacolo deve continuare".

Ed Sheeran ha deciso di continuare il suo concerto nonostante si fosse tagliato le dita mentre suonava la chitarra. Il suo team è corso sul palco per prestare cure mediche, provocando la risata dell'audience. Nonostante l'incidente, Sheeran ha proseguito a cantare "Thinking Out Loud". Il video dell'evento è diventato virale su TikTok e Instagram. Non è la prima volta che il cantante inglese si infortuna durante un concerto; nel 2018, un incidente in bici lo costrinse a annullare il suo tour in Asia.

Ed Sheeran, prendendo alla lettera la frase “Lo spettacolo deve continuare”, ha deciso di proseguire con il suo concerto nonostante si fosse ferito alle dita. Mentre suonava la chitarra, si era infatti procurato alcuni tagli sulle dita. Nonostante non fossero ferite gravi, il suo team si è immediatamente precipitato sul palco per prestarle cure mediche.

All’arrivo dei due membri del team di Sheeran sul palco, dotati di un kit di pronto soccorso, l’audience ha risposto con una risatona ed ha iniziato a filmare la scena. Sheeran ha reagito nello stesso modo, sorpreso di vedere il suo staff intento a fasciare il suo dito per un semplice taglio. Tuttavia, l’incidente non l’ha distolto e l’artista britannico ha continuato a cantare “Thinking Out Loud” al pubblico dello stadio di Larnaca, a Cipro.

“Lo spettacolo deve continuare” e “Marvel fai da parte, lui è il nuovo eroe”, sono solo alcune delle risposte divertenti apparse sotto al video, che nel giro di poche ore è diventato virale su TikTok e Instagram.

Non è la prima volta che Ed Sheeran, di 33 anni, si infortuna durante o prima dei suoi spettacoli. Questa volta si è trattato di un taglio minore, ma nel 2018 il cantante britannico fu costretto a annullare le date del suo tour in Asia a seguito di un incidente in bici che gli fratturò un braccio.