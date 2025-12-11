Roma, 11 dic. (Adnkronos) – Azione depositerà in queste ore una interrogazione alla ministra del Lavoro Calderone sulla vicenda Gedi. Particolare attenzione sarà rivolta alla tutela dei livelli occupazionali delle testate del Gruppo, alla difesa delle redazioni locali e alle prospettive del progetto industriale dell'eventuale acquirente.
Home > Flash news > Editoria: interrogazione Azione su Gedi a ministra Calderone
Editoria: interrogazione Azione su Gedi a ministra Calderone
Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Azione depositerà in queste ore una interrogazione alla ministra del Lavoro Calderone sulla vicenda Gedi. Particolare attenzione sarà rivolta alla tutela dei livelli occupazionali delle testate del Gruppo, alla difesa delle redazioni locali e alle prospettiv...