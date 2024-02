Elena Basile attacca Liliana Segre: "Imita i nazisti"

A quanto pare non risulta molto gradita a Elena Basile la preoccupazione che Liliana Segre prova per i bambini ebrei. Almeno questo è quanto emerge in un recente video in cui l’ex ambasciatrice critica duramente la senatrice a vita fino ad accusarla di voler imitare i nazisti. Ma il figlio della Segre non ci sta e minaccia una denuncia.

Elena Basile contro Liliana Segre: cosa ha detto

In un recente video pubblicato online Elena Basile si lamenta senza mezzi termini contro Liliana Segre. Secondo l’ex ambasciatrice, quest’ultima si preoccuperebbe troppo per i bambini ebrei a tal punto da averne fatto un’ossessione. E, proprio in tal proposito, la Basile ha poi dichiarato che anche i tedeschi erano molto buoni con i bambini nazisti accusando poi la senatrice a vita di volerli imitare.

Non sono parole di poco conto e, infatti, hanno subito scatenato le reazioni dei familiari della Segre, soprattutto del figlio che ha subito minacciato una denuncia per quanto avvenuto. Luciano Belli Paci ha infatti rivelato di aver contattato Basile per intimarla di cancellare il suddetto video e chiedere scusa ma, stando a quanto riferito, non ha ricevuto alcuna risposta.

L’attacco del figlio della Segre

Un silenzio che il figlio di Liliana Segre ha commentato dichiarando che a questo punto non gli resta altro che querelare l’ex ambasciatrice. Ha poi ribadito che le parole della Basile superano ogni limite della decenza ed ha anche sottolineato che quando ribadito nel video sia falso, perché la senatrice a vita ha sempre espresso pena e preoccupazione per i bambini di tutte le nazionalità.