La tornata elettorale in Emilia Romagna e in Umbria è terminata. La prima rimane una roccaforte sicura del centrosinistra, che si impone con Michele de Pascale che supera ampiamente Elena Ugolini (56,77% contro il 40,07%). Anche in Umbria la vittoria della sinistra è chiara: Stefania Proietti batte il governo della regione alla presidente uscente Donatella Tesei (51,13% a 46,17%).

Elezioni Emilia Romagna e Umbria, affermazioni del centrosinistra: parla Meloni

“Al di là delle differenze politiche, auspico una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide comuni e lavorare per il benessere e il futuro delle nostre comunità” – ha scritto su X Giorgia Meloni, in riferimento ai risultati delle urne nelle due regioni – “Un ringraziamento sentito va a Donatella Tesei ed Elena Ugolini per l’impegno, la dedizione e la passione dimostrati in questa competizione elettorale“. Il premier è stato seguito a ruota da Matteo Salvini: “Gli elettori hanno sempre ragione” – e da un comunque soddisfatto Antonio Tajani – “Abbiamo raddoppiato i consensi in entrambe le regioni”.

Elezioni Emilia Romagna e Umbria, affermazioni del centrosinistra: parla Schlein

Dall’altra parte, non può che esprimere tutta la sua soddisfazione Elly Schlein che si è espressa con poche, ma chiare parole: “Uniti si vince“. Anche Matteo Renzi è della stessa opinione: “Il centrosinistra unito vince. Il centrosinistra diviso perde. Lo dice la matematica da sempre, lo conferma la politica oggi”.