Elezioni Figc, depositate le candidature di Abete e Malagò

Elezioni Figc, depositate le candidature di Abete e Malagò

(Adnkronos) - Giancarlo Abete e Giovanni Malagò hanno depositato la candidatura alla presidenza della Figc corredata dai rispettivi programmi.La candidatura di Abete è stata sottoscritta dalla Lega Nazionale Dilettanti, mentre quella di Malagò dalla Lega Calcio Serie A. Entrambe le candidature...