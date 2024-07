“Se vince Donald Trump sarà un duro lavoro, ma noi siamo grandi lavoratori” – parole e musica di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha parlato n un’intervista alla Bbc a Londra delle prossime elezioni americane e, in particolare, dello scenario che al momento sembra più probabile: la vittoria di Donald Trump.

Elezioni Usa, Zelensky sulla possibile vittoria di Trump: le dichiarazioni

Se Donald Trump dovesse vincere le prossime elezioni americane è inevitabile che qualcosa dovrebbe cambiare, rispetto all’attuale amministrazione Biden, anche per quanto riguarda la politica estera. Ovviamente, qualche ricaduta non di poco conto, ci sarebbe anche nei confronti della guerra in Ucraina, e Zelensky ha parlato proprio di questo nella sua ultima intervista rilasciata alla Bbc a Londra. “Lavorare con Donald Trump, se venisse rieletto presidente degli Stati Uniti, sarà un duro lavoro, ma noi siamo grandi lavoratori” – ha dichiarato il numero uno di Kiev, affermando di essere pronto a collaborare con qualunque presidente verrà scelto dagli americani.

Elezioni Usa, Zelensky sulla possibile vittoria di Trump: il contatto

Nel frattempo, nelle scorse ore ha iniziato a circolare una voce, messa in giro da una fonte anonima che avrebbe riferito la notizia all’agenzia di stampa Reuters. secondo quanto appreso, Donald Trump potrebbe presto telefonare a Volodymyr Zelensky, un contatto diretto tra i due che non avviene dal 2021. “Con Bush presidente, la Russia ha invaso la Georgia, con Obama presidente la Russia ha invaso l’Ucraina, con questa amministrazione la Russia vuole conquistare l’Ucraina, ma con me presidente la Russia non ha invaso nessuno” – ha dichiarato nel frattempo Trump dal palco della convention repubblicana, proprio riferendosi alla situazione in Ucraina.