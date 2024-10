Elly Schlein e J-Ax hanno condiviso lo stesso palcoscenico in un duetto che ha sorpreso molti. Dopo averla vista esibirsi con Annalisa durante il Pride, la segretaria del Partito Democratico ha fatto il suo ingresso al Forum di Assago nel corso del concerto degli Articolo 31.

Esperienza con J-Ax

Nel programma “L’Aria Che Tira” su La7, Elly Schlein ha raccontato la sua esperienza: “Mi sono lanciata. ‘Così com’è‘ è stato il primo album che ho ascoltato, avevo solo 11 anni. Ho conosciuto J-Ax quando ha messo un like a un mio intervento in Aula, dove ho discusso con Giorgia Meloni a favore del salario minimo. Lo avevo toccato citando le loro prime canzoni. Così, quando mi ha invitato, non ho potuto dire di no. È stata una novità per me, non avevo mai cantato prima.”

Ha aggiunto: “Ero appena tornata dal Parlamento, dove abbiamo avuto una seduta intensa fino alle sei, e sono arrivata giusto in tempo. Non ho avuto modo di provare, mi sono tuffata.”