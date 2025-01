La devastazione causata dalla mareggiata

La recente mareggiata che ha colpito Lipari ha lasciato segni profondi nel territorio, causando danni ingenti alle strutture portuali e alle vie di comunicazione. Il sindaco Riccardo Gullo ha dichiarato che la situazione è critica e richiede un intervento immediato da parte delle istituzioni. “È fondamentale che le autorità regionali e nazionali si attivino per affrontare questa emergenza”, ha affermato Gullo, sottolineando l’importanza di un’azione coordinata per ripristinare la normalità.

Richiesta di stato di emergenza nazionale

Il sindaco ha ufficialmente richiesto il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, un passo necessario per poter accedere a fondi e risorse che possano aiutare a fronteggiare i danni. Gullo ha stimato che i danni alle strutture pubbliche ammontano a circa 12 milioni di euro, senza contare le perdite subite da privati e attività commerciali. La richiesta di emergenza è quindi un atto cruciale per garantire un supporto adeguato e tempestivo.

Le conseguenze per la comunità locale

La mareggiata ha avuto un impatto devastante sulla vita quotidiana dei cittadini di Lipari. Le attività commerciali sono state gravemente compromesse, e molte famiglie si trovano in difficoltà a causa dei danni subiti. Le istituzioni stanno lavorando incessantemente per ripristinare un minimo di normalità nelle zone colpite. A Stromboli, ad esempio, dove gli approdi degli aliscafi sono stati danneggiati, è stata organizzata una corsa straordinaria in nave per garantire il collegamento con il resto dell’arcipelago.

Un futuro incerto per le isole

La richiesta di stato di emergenza nazionale non è solo una risposta immediata ai danni causati dalla mareggiata, ma rappresenta anche un’opportunità per affrontare i problemi strutturali che affliggono le isole da tempo. Gullo ha evidenziato che, se approvato, questo stato di emergenza potrebbe portare a interventi significativi per migliorare le infrastrutture e garantire una maggiore sicurezza per i residenti e i turisti. La comunità di Lipari attende con ansia risposte concrete e tempestive dalle autorità competenti.