Un volo in difficoltà

Un aereo della British Airways, partito da Londra e diretto a Sharm el Sheikh, ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Venezia. Questo evento ha suscitato preoccupazione tra i passeggeri e il personale di terra, poiché quattro persone a bordo hanno manifestato sintomi di malore durante il volo. L’atterraggio, avvenuto in modo tempestivo, ha permesso ai soccorritori di intervenire rapidamente.

Intervento dei soccorritori

Subito dopo l’atterraggio, i sanitari del 118 sono stati chiamati a intervenire sulla pista per assistere i quattro pazienti. I vigili del fuoco hanno transennato l’area intorno all’aereo per garantire la sicurezza e facilitare le operazioni di soccorso. Tra i passeggeri colpiti ci sono tre assistenti di volo e una passeggera, tutte donne di nazionalità inglese, di età compresa tra i 30 e i 40 anni. I sintomi lamentati sono stati descritti come lievi e neurologici, suscitando inizialmente preoccupazione per la salute delle coinvolte.

Situazione sotto controllo

Fortunatamente, l’allerta è rientrata rapidamente. I soccorritori, dopo aver fornito le cure necessarie, hanno escluso la presenza di quadri clinici gravi e contaminanti ambientali. Le quattro donne, dopo aver ricevuto assistenza, hanno deciso di rifiutare il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti, dimostrando una certa tranquillità riguardo alla loro condizione. Questo episodio ha causato leggeri ritardi nell’operatività dello scalo di Venezia, con un volo di easyJet da Londra Gatwick dirottato su Treviso per motivi di sicurezza e gestione del traffico aereo.