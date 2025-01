La città siciliana è nuovamente in difficoltà per la distribuzione dell'acqua potabile

La crisi idrica a Caltanissetta

La città di Caltanissetta si trova nuovamente a fronteggiare un’emergenza idrica che sta creando notevoli disagi ai suoi abitanti. Negli ultimi giorni, i turni di distribuzione dell’acqua, che erano stati ridotti a tre giorni grazie alle recenti piogge, sono stati interrotti a causa di lavori urgenti all’acquedotto. Caltaqua, il gestore del servizio idrico, ha comunicato che la situazione è peggiorata, lasciando alcune zone senza acqua per oltre dieci giorni.

Le conseguenze per i cittadini

La mancanza di acqua potabile ha portato a una serie di problematiche, tra cui l’emissione di un’ordinanza da parte del sindaco Walter Tesauro, che vieta l’uso dell’acqua per scopi alimentari. Questo provvedimento è stato necessario a causa della torbidità dell’acqua distribuita, che non è idonea al consumo. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, in particolare tra le famiglie con bambini e le persone con disabilità, che si trovano in difficoltà nel soddisfare le loro esigenze quotidiane.

La protesta dei cittadini

In risposta a questa crisi, un gruppo di mamme del centro storico ha organizzato un sit-in per chiedere chiarimenti e soluzioni ai responsabili di Caltaqua. Tra i manifestanti, un uomo disabile ha raccontato la sua esperienza, evidenziando come la mancanza di acqua stia compromettendo la sua salute. “Faccio dialisi e ho gravi problemi di disabilità. Da dieci giorni non ricevo acqua e mi hanno assicurato che manderanno un’autobotte, ma è inaccettabile”, ha dichiarato, esprimendo la frustrazione di molti cittadini.

Le prospettive future

La situazione a Caltanissetta è critica e richiede interventi immediati per ripristinare un servizio idrico adeguato. Le autorità locali e Caltaqua devono lavorare insieme per risolvere i problemi strutturali che hanno portato a questa emergenza. È fondamentale garantire che l’acqua distribuita sia potabile e che tutti i cittadini abbiano accesso a questo bene essenziale. La speranza è che, attraverso un dialogo aperto e costruttivo, si possano trovare soluzioni durature per evitare che simili situazioni si ripetano in futuro.