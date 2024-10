Una notte di piogge torrenziali

La notte scorsa, ampie zone dei comuni di Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola sono state colpite da una violenta precipitazione che ha portato a gravi allagamenti. I torrenti e i canali hanno tracimato, inondando strade e abitazioni, creando situazioni di emergenza. I vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi di soccorso, salvando diverse persone intrappolate in auto e in zone pericolose.

Interventi di soccorso e salvataggi

Secondo quanto riportato dal comando dei vigili del fuoco di Pisa, sono stati effettuati salvataggi di 15 persone, molte delle quali erano rimaste bloccate sui tetti delle auto o in canali allagati. La maggior parte degli interventi si è concentrata nella zona Le Badie, nel comune di Castellina Marittima, dove i soccorritori hanno lavorato instancabilmente per garantire la sicurezza dei cittadini. Anche nel comune di Santa Luce, due persone sono state tratte in salvo grazie all’operato tempestivo dei vigili del fuoco.

Situazione critica e misure di emergenza

Il sindaco di Riparbella, Salvatore Neri, ha descritto la situazione come mai vista prima, con 120 mm di pioggia caduti in sole tre ore. Le forze dell’ordine e il personale del 118 sono stati mobilitati per gestire le emergenze. Le operazioni di svuotamento delle abitazioni allagate sono già iniziate, con cinque squadre ordinarie e tre specializzate in soccorso alluvionale attive nella zona. Il ponte a Sorbugnano è stato divelto e ci sono frane segnalate lungo la strada 68, rendendo la viabilità estremamente difficile.

Precauzioni e raccomandazioni

Il Comune ha attivato un Centro Operativo Comunale per monitorare la situazione e ha invitato i cittadini a percorrere le strade solo se necessario, a causa della presenza di fango e detriti. Fortunatamente, non si segnalano feriti, ma la situazione rimane critica, con allagamenti anche in altre zone come Cecina e Rosignano. Le autorità locali continuano a lavorare per ripristinare la normalità e garantire la sicurezza della popolazione.