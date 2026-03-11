Energia, Borchia: “Cane che si morde la coda: meno tasse in bolletta ma più tasse per Bruxelles”

“Da un lato la Commissione suggerisce di abbassare le tasse sull’energia, dall’altro chiede un bilancio Ue ‘più ambizioso’: per un Paese contributore netto come l’Italia questo significa più tasse, anche con le cosiddette risorse proprie”.

Lo ha detto l’eurodeputato Paolo Borchia (Lega) a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo in corso a Strasburgo. Secondo Borchia “è un cane che si sta mordendo la coda” e “le vittime sono gli europei”.

[embed width=”600″ height=”400″]https://www.youtube.com/watch?v=67sSD8lFO34[/embed]