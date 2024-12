Energia: Corrado (Pd), 'efficienza energetica resti pilastro Green Deal'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - “L’efficienza energetica non è un costo, ma un investimento che ripaga se stesso in un tempo spesso breve. Ogni euro investito in tecnologie per l’efficienza, infatti, genera risparmi energetici e riduzioni dei costi. In un momento in cui la volati...

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “L’efficienza energetica non è un costo, ma un investimento che ripaga se stesso in un tempo spesso breve. Ogni euro investito in tecnologie per l’efficienza, infatti, genera risparmi energetici e riduzioni dei costi. In un momento in cui la volatilità dei prezzi dell’energia rappresenta un rischio enorme per la competitività delle imprese, in particolare le PMI, e per la stabilità economica delle famiglie, l’efficienza energetica è una tra le risposte più razionali e immediate”. Lo ha detto Annalisa Corrado Annalisa Corrado, responsabile conversione ecologica del Pd e eurodeputata, aprendo la terza edizione dello European Energy Efficiency Daynel.

"L’efficienza energetica, che spesso associa anche l’importante obiettivo dell’elettrificazione dei consumi, è tra le soluzioni migliori che l’Europa ha a disposizione per recuperare la propria competitività sul mercato globale, una soluzione efficiente dal punto di vista dei costi e che garantirebbe, a differenza di altri modelli, la sicurezza energetica del Paese mitigando, al contempo, il problema del caro-energia per i cittadini".

“Una discussione che arriva al momento giusto, in vista della presentazione del Clean Industrial Deal promesso dalla Presidente Von der Leyen entro i primi 100 giorni del suo nuovo mandato, e che cadrà sotto la responsabilità della vicepresidente Teresa Ribeira”, aggiunge. “L’efficienza energetica deve essere formalmente riconosciuta come ecosistema industriale nell’ambito della Strategia Industriale dell’UE. L’Europa ospita leader di mercato in questo settore: preservare e rafforzare questa leadership è una priorità per promuovere innovazione e crescita sostenibile. Dovere del prossimo Parlamento e della nuova Commissione sarà proseguire il lavoro normativo e di impulso alla domanda per l’efficienza energetica, assieme al lavoro sulle energie rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni. Dobbiamo garantire che l’efficienza energica resti un pilastro del Green Deal”, conclude.