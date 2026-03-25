Epatite A e alimenti a rischio: come riconoscere cozze e frutti di bosco sicuri

Epatite A e alimenti a rischio: come riconoscere cozze e frutti di bosco sicuri

Un quadro pratico sui motivi per cui cozze, vongole e alcuni frutti possono veicolare l'epatite A e su come ridurre il rischio con etichettatura, conservazione e cottura adeguata

Negli ultimi mesi si è registrato un aumento di casi di epatite A in alcune regioni italiane, con focolai più evidenti in Campania e segnalazioni anche in Lazio e Calabria. L’attenzione delle autorità sanitarie si è concentrata su alcuni alimenti d’origine marina e su prodotti freschi che possono entrare in contatto con reflui fecali: comprendere il meccanismo della contaminazione e le regole pratiche per la sicurezza alimentare è fondamentale per ridurre i rischi.

Questo articolo spiega in modo chiaro quali alimenti sono più a rischio, come distinguere prodotti deperiti o privi di tracciabilità e quali procedure di cottura e conservazione sono efficaci. Troverai inoltre indicazioni sulle risposte delle istituzioni e sulle misure preventive, compresa l’utilità della vaccinazione post-esposizione.

Perché molluschi e alcuni prodotti freschi possono trasmettere il virus

I molluschi bivalvi come cozze, vongole e ostriche sono particolarmente vulnerabili perché funzionano da filtratori biologici: filtrano grandi volumi d’acqua per nutrirsi e possono concentrare agenti presenti nell’ambiente marino. Quando le acque costiere sono contaminate da reflui fognari che contengono il virus dell’epatite A (HAV), i mitili possono accumulare particelle virali senza mostrare alterazioni visibili.

Meccanismo e caratteristiche del virus

Il HAV è un virus enterico trasmesso per via oro-fecale: viene eliminato con le feci delle persone infette e può persistere in acqua dolce o salata. Il capside virale è molto resistente: sopravvive a detergenti, tollera condizioni estreme di pH e resiste a temperature non sufficientemente elevate. Per questo, sostanze come il succo di limone o l’aceto non sono efficaci per disattivarlo nei molluschi crudi.

Riconoscere, conservare e cuocere per ridurre il rischio

Non esiste un metodo visivo in grado di confermare l’assenza di HAV in una cozza intatta, ma esistono segnali utili per escludere prodotti già deteriorati o senza tracciabilità. Al banco, osserva che le valve siano chiuse e integre, che il colore sia vivo e che l’odore richiami il mare, non l’ammoniaca. Il peso è un indicatore: cozze troppo leggere possono aver perso il liquido interno. Questi controlli riducono i rischi microbiologici complessivi, ma non garantiscono l’assenza di virus.

Etichettatura e conservazione

La presenza di un’etichetta completa è fondamentale: deve indicare la denominazione della specie, il marchio di identificazione dello stabilimento, la data di imballaggio e la provenienza dell’allevamento. I molluschi devono essere conservati a 0-4°C, in retina e non immersi in acqua, e consumati entro 24-48 ore dall’acquisto. L’immersione post-depurazione o la vendita informale senza catena del freddo aumenta il rischio.

La cottura come barriera principale e le raccomandazioni sanitarie

La cottura uniforme è l’unica misura domestica in grado di ridurre in modo affidabile il rischio virologico nei molluschi. Studi sperimentali indicano che il virus può essere inattivato a temperature elevate: alcuni dati mostrano inattivazione a 85°C per 15 minuti o a 100°C per 1 minuto, mentre le linee guida nazionali raccomandano di assicurare una temperatura e un tempo tali da portare il cuore del mollusco a livelli che eliminino il virus (ad esempio almeno 85°C per diversi minuti o bollitura prolungata). L’apertura spontanea delle valve non è sinonimo di sicurezza, perché può avvenire a temperature inferiori a quelle necessarie per inattivare il HAV.

Consigli pratici

Per maggiore prudenza, evitare il consumo di molluschi crudi o poco cotti nelle aree soggette ad allerta. In situazioni di focolaio locale le amministrazioni possono disporre ordinanze che vietano la somministrazione di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi; seguire tali indicazioni è importante per la salute collettiva.

Prevenzione generale e gestione dei contatti

L’epatite A rimane una malattia a trasmissione interumana: l’igiene delle mani e la corretta manipolazione degli alimenti sono misure semplici ed efficaci. La depurazione industriale riduce microrganismi ma non è progettata per eliminare completamente i virus enterici, quindi anche prodotti confezionati possono essere a rischio se provenienti da aree contaminate. In caso di esposizione nota, il vaccino somministrato entro 14 giorni può ridurre la probabilità o la gravità della malattia; le autorità sanitarie locali e il medico di famiglia forniscono indicazioni su profilassi e vaccinazione.

In sintesi, riconoscere i segnali di allarme al banco, rispettare la catena del freddo, cuocere bene i molluschi e mantenere alta l’attenzione sull’igiene personale sono azioni chiave per difendersi dall’epatite A legata al cibo. Nei contesti con casi confermati, seguire le ordinanze locali e consultare il Dipartimento di Prevenzione è la strada corretta per proteggere sé stessi e la comunità.