L’attività dell’Etna non si ferma. Nonostante la nube di cenere, l’aeroporto di Catania per il momento rimane operativo, anche se è stato emanato un avviso per il volo di colore rosso.

Eruzione Etna: fontane di lava e nube di cenere

L’attività dell’Etna non si ferma. Con il passare delle ore si è intensificata fino a quando, alle 4 di questa mattina, martedì 23 luglio, la forte attività stromboliana presente al cratere Voragine del vulcano si è evoluta in una straordinaria fontana di lava. Questo è quanto emerso dall’analisi delle immagini della rete di videosorveglianza fatta dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania, come riportato da Sky TG24.

Eruzione Etna, pioggia nera su Catania: operativo l’aeroporto

L’attività al momento è in corso e produce un’emissione di cenere che si disperde in direzione Est-Sud-Est. Registrato anche un trabocco lavico dall’orlo occidentale del cratere Bocca Nuova. Per quanto riguarda il punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico è aumentata ancora e le sorgenti del tremore sono nell’area del cratere Voragine a una quota di circa 3.000 metri sul livello del mare. L’Ingv ha emesso un bollettino di avviso per il volo di colore rosso, ma per il momento l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania rimane operativo.