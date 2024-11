Era uscito di casa per pochi minuti allo scopo di acquistare delle birre ma al suo rientro, davanti alla compagna sconvolta, si è accasciato sul divano perdendo la vita. La vittima è un 52enne che abitava in via Giovanni Ameglio, nella periferia nord ovest di Milano. Le forze dell’ordine, in virtù di alcune ferite sul corpo dell’uomo e di tracce di sangue trovate fuori casa, hanno immediatamente avviato le indagini.

Dramma a Milano: rientra dopo aver acquistato delle birre e muore in casa

É uscito di casa per acquistare delle birre ma al rientro nell’appartamento è morto davanti agli occhi increduli e sconvolti della compagna accasciandosi sul divano. Il dramma si è consumato nella periferia nord ovest di Milano, in via Giovanni Ameglio, nella giornata del 16 novembre.

Le indagini sono state avviate subito: l’uomo aveva alcune ferite e una pozza di sangue è stata trovata vicino all’abitazione. Sono state infatti riscontrate una ferite lieve al sopracciglio destro ed una seconda, di due centimetri, alla gamba destra. Il taglio si trova all’altezza della tibia e ha provocato una perdita di sangue abbondante ed un successivo arresto circolatorio, in virtù del fatto che in quel punto il 52enne aveva una vena varicosa.

Perlustrando l’area vicino a casa inoltre la polizia ha trovato dei cocci di bottiglia sporchi di sangue ed una grande pozza di sangue. La scientifica ha raccolto tutti gli elementi utili ed il medico legale sta lavorando, di concerto con la squadra mobile, per capire se il decesso sia da considerare un omicidio oppure se si sia trattato di una caduta accidentale.