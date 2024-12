Il dramma dell’esplosione

Un’esplosione devastante ha colpito il sito Eni di Calenzano, portando a un bilancio tragico di quattro vittime accertate e numerosi feriti. Le operazioni di soccorso sono state complicate dalle avverse condizioni meteorologiche, con pioggia incessante che ha ostacolato l’accesso all’area di carico del deposito. La deflagrazione, avvertita fino a Pistoia, ha scosso la comunità locale, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva.

Le vittime e i feriti

Tra le vittime, è stato identificato Vincenzo Martinelli, un autotrasportatore di 51 anni originario di Napoli e residente a Prato. La sua morte ha colpito profondamente la sua famiglia e la comunità, che ora si stringe attorno ai suoi cari. I feriti sono 26, di cui nove sono stati trasportati in ospedale per ricevere cure. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione, garantendo assistenza a chi ne ha bisogno.

Le indagini in corso

La procura di Prato ha avviato un’inchiesta per fare luce sulle cause dell’esplosione. Al momento, non sono state specificate le ipotesi di reato, ma le autorità stanno raccogliendo prove e testimonianze per comprendere meglio la dinamica dell’incidente. Le ricerche della terza persona dispersa proseguono senza sosta, con i soccorritori che lavorano instancabilmente per riportare a casa un’altra vita.

Impatto sulla comunità

Questo tragico evento ha scosso non solo le famiglie coinvolte, ma anche l’intera comunità di Calenzano. La paura e l’incertezza regnano sovrane, mentre i cittadini si interrogano su come un simile incidente possa accadere in un luogo di lavoro. Le autorità locali stanno facendo del loro meglio per fornire supporto e informazioni, ma il dolore per la perdita di vite umane è palpabile e difficile da gestire.