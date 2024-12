Un’esplosione che scuote Calenzano

Un grave incidente ha colpito la cittadina di Calenzano, in provincia di Firenze, dove un’esplosione è avvenuta in un deposito della Eni. La deflagrazione, che ha avuto luogo in un’area di carico dove le autobotti riforniscono carburante, ha causato la morte di una persona e ha lasciato tre feriti. Le autorità locali sono intervenute prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini.

Le conseguenze dell’incidente

Le fiamme hanno avvolto più mezzi coinvolti nell’incidente, e la pensilina della struttura ha subito danni significativi. La colonna di fumo nero è stata visibile anche da comuni limitrofi, creando preoccupazione tra la popolazione. I vigili del fuoco e la polizia sono stati mobilitati per domare l’incendio e indagare sulle cause dell’esplosione. Nel frattempo, l’uscita di Calenzano dell’autostrada A1 è stata chiusa in entrambe le direzioni, con le autorità che consigliano di utilizzare i caselli di Scandicci o Barberino del Mugello per evitare il traffico congestionato.

Impatto sulla circolazione ferroviaria

Non solo il traffico stradale ha subito interruzioni: anche la circolazione ferroviaria è stata sospesa sulle linee Firenze-Bologna e Firenze-Prato-Pistoia. Questo a causa dell’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, che hanno dovuto gestire la situazione di emergenza. I treni stanno subendo limitazioni e cancellazioni, creando disagi per i pendolari e i viaggiatori. Il governatore toscano, Eugenio Giani, ha dichiarato che tutti gli ospedali e i pronto soccorso sono stati allertati per eventuali emergenze.