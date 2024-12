Un’esplosione che ha scosso la comunità

La notte scorsa, intorno alla mezzanotte, un’esplosione ha devastato una villetta nel comune di Molazzana, in Garfagnana, provocando il crollo dell’abitazione. Le prime indagini indicano che l’incidente sia stato causato da una fuga di gas, ma le autorità stanno ancora valutando la situazione. La casa, situata in una zona isolata, era stata acquistata alcuni anni fa da una coppia, di cui si teme possa essere stata presente al momento dell’esplosione. La notizia ha immediatamente allarmato la comunità locale, che si è mobilitata per offrire supporto e assistenza.

Intervento dei soccorsi e operazioni di ricerca

Immediatamente dopo l’esplosione, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari, il Soccorso alpino e i Carabinieri. I pompieri hanno lavorato instancabilmente per domare le fiamme e rimuovere le macerie, un’operazione che è ancora in corso. I soccorritori stanno effettuando ricerche a mano, cercando di trovare eventuali sopravvissuti tra le macerie. La situazione è complicata dalla difficoltà di accesso alla zona, che è particolarmente isolata e difficile da raggiungere.

Il ruolo delle autorità locali

Il sindaco di Molazzana, Andrea Talani, si è recato sul luogo dell’incidente per seguire da vicino le operazioni di soccorso e per fornire supporto alla comunità. La sua presenza ha rassicurato i residenti, che sono preoccupati per la sorte delle due persone disperse. Le autorità locali stanno coordinando gli sforzi di soccorso e hanno già avviato un’indagine per determinare le cause esatte dell’esplosione. La comunità è in attesa di notizie, sperando in un esito positivo per i dispersi.