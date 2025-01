Un tragico incidente a Linera

Ieri sera, intorno alle 20, un grave incidente ha colpito un gruppo di ragazzini a Linera, frazione di Santa Venerina, in provincia di Catania. Un dodicenne albanese è stato vittima di un’esplosione di un petardo, che ha causato ferite significative e l’amputazione di un dito. Il giovane è stato immediatamente trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Intervento chirurgico e condizioni del ragazzo

Il team medico, composto da chirurghi plastici, ortopedici e vascolari, ha lavorato intensamente per salvare la mano del ragazzo. Nonostante gli sforzi, un dito era troppo compromesso e ha dovuto essere amputato. Attualmente, il dodicenne è ricoverato con prognosi riservata, mentre altre ferite sul suo corpo sono state causate dalla deflagrazione. Le sue condizioni sono monitorate con attenzione dai medici.

Altri feriti e indagini in corso

Oltre al dodicenne, altri due ragazzi, anch’essi albanesi, sono rimasti coinvolti nell’incidente. Uno di loro ha riportato ferite giudicate guaribili in circa 20 giorni ed è stato dimesso, mentre l’altro ha subito gravi disturbi agli occhi ed è ancora ricoverato all’ospedale di Acireale. Gli investigatori del commissariato di polizia di Acireale stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. I tre ragazzi hanno riferito di aver trovato il petardo per terra, e si sospetta che l’esplosione sia avvenuta mentre uno di loro lo maneggiava.

La risposta delle autorità e la sicurezza pubblica

Le autorità locali sono preoccupate per la sicurezza dei giovani, soprattutto in relazione all’uso di petardi e fuochi d’artificio. Gli agenti di polizia stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona, ma finora non sono emerse prove utili per le indagini. Questo incidente mette in luce la necessità di una maggiore sensibilizzazione riguardo ai pericoli legati all’uso di esplosivi, specialmente tra i più giovani.