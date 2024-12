Esplosione e crollo in una villetta a Molazzana: si cercano dispersi

Prima una violentissima esplosione, poi il crollo. É quanto accaduto nelle scorse ore in una villetta nel comune di Molazzana in provincia di Lucca dove l’edificio si

è trasformato in una manciata di secondi in un cumulo di macerie e detriti tra i quali i vigili del fuoco stanno lavorando alla ricerca di almeno due dispersi.

Crolla palazzina a Molazzana dopo un’esplosione: ricerca dei dispersi

Il dramma si è consumato in località Eglio e qui, immediatamente allertati dopo l’esplosione, sono giunti i vigili del fuoco con diverse squadre operative così come i

sanitari del 118. Il luogo dell’esplosione è piuttosto isolato, fuori dall’area abitata del paese e in essa, notizia ancora da verificare, dovrebbe vivere una coppia che ha acquistato l’abitazione alcuni anni fa.

Il crollo è avvenuto intorno alla mezzanotte per, è questa la prima ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine, una probabile fuga di gas. Sul posto sono presenti anche Carabinieri e uomini del Soccorso alpino oltre al primo cittadino Andrea Talani: le fiamme sono state domate dai pompieri ma l’intervento è ancora in corso in quanto le macerie, proprio in virtù del fatto che potrebbero essere presenti delle persone sotto di esse, devono essere rimosse a mano.