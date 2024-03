Europee: avanti su lista Stati Uniti d'Europa (senza Azione), gruppo lavoro su programma**

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Si è tenuta oggi la seconda riunione del tavolo di lavoro per la costruzione della Lista di Scopo per gli Stati Uniti d’Europa in vista delle elezioni europee di giugno. Erano presenti +Europa, Italia Viva, Liberal-democratici Europei, Partito Socialista Ital...

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Si è tenuta oggi la seconda riunione del tavolo di lavoro per la costruzione della Lista di Scopo per gli Stati Uniti d’Europa in vista delle elezioni europee di giugno. Erano presenti +Europa, Italia Viva, Liberal-democratici Europei, Partito Socialista Italiano, Radicali Italiani e Volt. "In un clima che si conferma positivo e costruttivo, è stato deciso di costituire un primo gruppo di lavoro che si occuperà di predisporre una proposta di programma europeista condiviso da tutti. La prossima riunione è fissata per martedì 26”. Si legge in una nota.