Europee: Bonelli, 'Santoro? Al Paese non serve moltiplicazione liste'

Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – Alle europee andiamo da soli? "Presentiamo la lista Avs, come dovremmo andarci…" Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il co-portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. Santoro? "Non ci ho parlato ma posso dire che il Paese non ha bisogno della moltiplicazione delle liste”, risponde.