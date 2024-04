Europee: Camusso, 'no nome Schlein nel simbolo, non è nostra idea di partito'

Europee: Camusso, 'no nome Schlein nel simbolo, non è nostra idea...

Europee: Camusso, 'no nome Schlein nel simbolo, non è nostra idea...

Roma, 21 apr (Adnkronos) - "Assolutamente no". Uno degli interventi più decisi in Direzione sull'inserimento del nome di Elly Schlein nel simbolo Pd per le europee è stato quello di Susanna Camusso. "Sono contraria. Non per Elly, ma per la nostra idea di partito&quo...