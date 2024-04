Europee: Magi, 'da Azione valanga fango su iniziativa +Europa, modi para grillini'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Da Carlo Calenda abbiamo assistito a una valanga di fango nei confronti dell'iniziativa di Più Europa. Fino ad arrivare a dire che la lista Stati Uniti d'Europa ha imbarcato al cultura della mafia. Io lo dico a Calenda: non hai nulla da insegnare a P...

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – "Da Carlo Calenda abbiamo assistito a una valanga di fango nei confronti dell'iniziativa di Più Europa. Fino ad arrivare a dire che la lista Stati Uniti d'Europa ha imbarcato al cultura della mafia. Io lo dico a Calenda: non hai nulla da insegnare a Più Europa in quanto a cultura della legalità, della trasparenza, del garantismo e dello stato di diritto. E questo modo di fare politica esprime una cultura politica che non ha niente a che vedere con l'essere liberali. Abbiamo a che fare con un'azione diffamatoria e lesiva nei nostri confronti, un modo di agire para grillino". Così Riccardo Magi all'assemblea di Più Europa ripercorrendo nella sua relazione di apertura tutti i passaggi delle ultime settimane nel percorso di costruzione della lista Stati Uniti d'Europa, compresi quelli che hanno riguardato Azione che dal progetto si è chiamata fuori.